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المقاومة الوطنية : جميع القوات خاضعة تحت لواء العميد "طارق صالح"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:16 ص
المقاومة الوطنية : جميع القوات خاضعة تحت لواء العميد طارق صالح
عناصر المقاومة الوطنية
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وكالات
 
كشف مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية، أن ما تروج له الاقلام الرخيصة من أن التقدم العسكري في مفرق المخا محسوب للقوات السودانية أوغيرها ثرثرة بائسة مثيرة للشفقة ومجرد كلام للاستهلاك لا يستحق منا الرد عليه:.

وأوضح المصدر في بيان له، أن جميع القوات خاضعة لتوجيهات العميد "طارق محمد عبدالله صالح"، وتعمل تحت قيادته وهي على قلب رجل واحد وعلم اليمن وحده سيرفع ولا سواه.


وأضاف :"نحن هنا لا نقلل بما يقوم به أشقاؤنا من الجيش السوداني من تضحيات كبيرة فهم في طليعة الجبهات والى جانبنا في انتصاراتنا الاخيرة في تعز البرح".

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