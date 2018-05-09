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ياسمين الخيام: اختفاء المسلسلات التاريخية أمر مزعج

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:15 ص
ياسمين الخيام: اختفاء المسلسلات التاريخية أمر مزعج
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مريم الشريف
 

عبرت الفنانة ياسمين الخيام، عن استيائها من اختفاء إنتاج المسلسلات الدينية والتاريخية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تعتبر تاريخنا، وهناك شخصيات كثيرة لابد من تقديمها.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة CBC قائلة: "حينما أشاهد مسلسل هارون الرشيد أو عمر بن عبد العزيز أشعر بإعجاب فى كل مرة أشاهد العمل حتى لو شاهدته أكثر من مرة".

وعن تفكيرها في التمثيل في عمل ديني أو تاريخي ما، نفت من جانبها هذا الأمر، مؤكدة أنها لا يمكنلها  المشاركة في أي عمل فني حاليًا.


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