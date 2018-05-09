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تامر عبدالمنعم: أتوقع تحركا شرسا ضد قوى الظلام من منابر الإعلام الفاسدة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:38 ص
تامر عبدالمنعم: أتوقع تحركا شرسا ضد قوى الظلام من منابر الإعلام الفاسدة
الإعلامي تامر عبد المنعم
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جهاد جمال
 
علق الإعلامي تامر عبد المنعم، على اتفاق وزراء إعلام الدول العربية الأربعة "مصر، الإمارت، السعودية، البحرين" الداعية لمكافحة الإرهاب، وإصدار بيان أكدوا فيه ضرورة التصدي لوسائل الإعلام المروجة للفكر المتطرف. 

وتابع عبدالمنعم، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء: "أتوقع أن يكون هناك تحرك شرس وقوي ضد قوى الظلام".

وأشار إلى أن قوى الظلام اتخذت من المنابر الإعلامية الفاسدة والتي تأويها دول داعية للإرهاب منصات لنشر لغة الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية ومن بينها مصر.
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