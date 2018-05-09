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شاهد.. قائد المقاومة الوطنية اليمنية يؤم قواته قبل تحرير الحديدة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:07 ص
شاهد.. قائد المقاومة الوطنية اليمنية يؤم قواته قبل تحرير الحديدة
طارق محمد صالح
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وكالات
 
تداول ناشطون، اليوم الثلاثاء، صورة تظهر العميد طارق محمد عبدالله صالح وهو يصلي برفقة عناصر من قوات المقاومة الوطنية.

ووصف النشطاء الصورة أنها من أجمل الصور، التي يظهر فيها القائد طارق صالح وهو يصلي مع رجاله، وتابع الناشطون: "كيف لا ينصرهم الله وهم يرتلون الصلاة في الجبهات ، حاملين ارواحهم واكفانهم على اكفهم  لا يطلبون سوى الشهادة ولا يبغون سوى العزة".


المزيد عن: قائد المقاومة الوطنية تحرير الحديدة المقاومة الوطنية
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