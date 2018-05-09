ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك وعبد الله السعيد

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:10 ص
الفجر الرياضي يكشف تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك وعبد الله السعيد
مرتضى وعبد الله السعيد
طباعة
أحمد الهواري
 

 

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على إجراء مكالمة هاتفية، خلال الأيام الماضية، بنجم الأهلي والمعار إلى كوبس الفنلندي، عبد الله السعيد، للحديث عن الأزمة الأخيرة، وتوقيعه للأبيض، قبل أن يجدد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن المكالمة التي حدثت بين السعيد ومرتضى منصور خلال الأيام الماضية، لرد المبلغ الذي حصل عليه نجم الأهلي، عندما وقع للقلعة البيضاء.

 

ووعد السعيد خلال المكالمة، برد الأموال التي حصل عليها،  وأخبره مرتضى، أن الأمر سيتم حسمه خلال الفترة الأخيرة، لأن ما يهمه هو مصلحة اللاعب.

 

 

المزيد عن: مرتضى منصور عبد الله السعيد رياضة رئيس الزمالك المكالمة الفجر الرياضي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
19:30
-
الجزائر - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 1:00:02 AM