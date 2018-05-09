"الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك وعبد الله السعيد

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على إجراء مكالمة هاتفية، خلال الأيام الماضية، بنجم الأهلي والمعار إلى كوبس الفنلندي، عبد الله السعيد، للحديث عن الأزمة الأخيرة، وتوقيعه للأبيض، قبل أن يجدد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين.

وعلم "الفجر الرياضي " أن المكالمة التي حدثت بين السعيد ومرتضى منصور خلال الأيام الماضية، لرد المبلغ الذي حصل عليه نجم الأهلي، عندما وقع للقلعة البيضاء.

ووعد السعيد خلال المكالمة، برد الأموال التي حصل عليها، وأخبره مرتضى، أن الأمر سيتم حسمه خلال الفترة الأخيرة، لأن ما يهمه هو مصلحة اللاعب.