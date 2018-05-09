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ياسمين الخيام تكشف كيفية قضائها شهر رمضان

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:30 ص
ياسمين الخيام تكشف كيفية قضائها شهر رمضان
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مريم الشريف
 
 
أوضحت الفنانة ياسمين الخيام، أـنها تقضى شهر رمضان المبارك في أعمال الخير، قائلة: "أنا شغالة عند ربنا في رمضان، مع ولادي الايتام والمسجد بيكون ممتلئ بهم".

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة CBC قائلة: "الخير بيتوزع وربنا يعطينا أجره".
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