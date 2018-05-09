ياسمين الخيام تكشف كيفية قضائها شهر رمضان



وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة CBC قائلة: "الخير بيتوزع وربنا يعطينا أجره".

أوضحت الفنانة ياسمين الخيام، أـنها تقضى شهر رمضان المبارك في أعمال الخير، قائلة: "أنا شغالة عند ربنا في رمضان، مع ولادي الايتام والمسجد بيكون ممتلئ بهم".