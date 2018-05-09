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"وعد فأوفى".. "محمد السيد" يُنهي أزمة السلامون.. والأهالي فرحين: عاش ابن القرية البار

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:03 ص
وعد فأوفى.. محمد السيد يُنهي أزمة السلامون.. والأهالي فرحين: عاش ابن القرية البار
المهندس محمد السيد - عزت ابراهيم سالم
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محمد عبدالعزيز
 
وجه المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بسرعة حل مشكلة انقطاع التيار بقرية السلامون، وإنهاء معاناة أهالي القرية، وذلك برفع القدرة الانتاجية لمولد الكهرباء من 500 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات.

ولاقى القرار استحسان أهالي القرية، وأشاد عددًا منهم بسرعة تدخل المهندس "محمد السيد"، وتفانيه في خدمة الأهالي.

وقال عمدة السلامون الحاج "محمد الطيب":  "أن المهندس محمد السيد والأستاذ عزت ابراهيم  من أبناء القرية الأوفياء اللذين عاهدناه وعرفناه منذ الصغر دائم قضاء حوائج الناس وفاعل الخير دون انتظار شكرًا أو مجاملة من أبناء قريته الأوفياء على ما يقدمه، وفي كل لقاءتنا معه يؤكد أنه لم يبخل أو يدخر أي مجهود لديه في خدمة قريته وأبنائها والعمل الدائم لمصلحة القرية ورفع شأنها وشأن قاطنيها، ونقول له شكرًا على كل ما قدمته لنا دون مقابل أو إذلال أو تردد، شكرًا ابن السلامون البار".

وفي نفس السياق أكد الصحفي  "محمد المسلمي" أحد أبناء القرية، أن "المهندس محمد السيد" مثل نموذجًا يحتذى به في العمل العام وتقديم الخدمة في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه منذ عرض الأزمة عليه ومعرفته بها وجه على الفور بإنهاء الأزمة وحلها لرفع المعاناة عن المظلومين وإنهاء مشاكل القرية في القطاع الذي يعمل به والتدخل أيضًا في القطاعات الأخرى مع مسؤولين أخرين في محاولة منه لتيسير كل ما هو متعثر لدى القرية لتكون قرية نموذجية تفخر بأبنائها".    
 
وتوجه عددًا من أهالي قرية السلامون بالشكر للمهندس "محمد السيد" والأستاذ "عزت إبراهيم سالم" والأستاذ "علي خلاف" على سرعة استجابتهم لحل مشكلة انقطاع التيار المتكررة خلال الفترة الأخيرة، وإنهائها قبل الشهر الفضيل.
المزيد عن: محمد السيد عزت ابراهيم سالم شركة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس محمد السيد ازمة السلامون
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