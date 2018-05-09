ياسمين الخيام: جمال سلامة أكثر ملحن ارتحت في التعاون معه





قالت المطربة ياسمين الخيام، إن الملحن جمال سلامة من أكثر الملحنيين التى كانت ترتاح فى العمل معهم، مشيرة إلى أنه لحن لها "أم النبي"، "طه"، مؤكدة أنه كان ملحنًا رائعًا ومتحمسًا جدًا بحد وصفها.

وختمت الخيام لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة CBC، بدعاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.