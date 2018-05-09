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عاجل.. مدرب المقاصة يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع عماد متعب

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:04 ص
عاجل.. مدرب المقاصة يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع عماد متعب
عماد متعب
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علاء خليف
 

 

كشف طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، حقيقة تعاقد النادي الفيومي مع عماد متعب مهاجم الأهلي.

 

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " معنديش فكرة عن تعاقد المقاصة مع عماد متعب على الإطلاق، وفوجئت بالأخبار المتداولة عن تعاقدنا معه عبر وسائل الاعلام".

 

وأضاف: " تواصلت مع إدارة المقاصة بعدما شاهدت أنباء تعاقد المقاصة مع عماد متعب على الموقع الرسمي للنادي، وأكدوا لي أن الخبر تم نشره على موقع النادي بشكل خاطئ وأن الخبر غير صحيح".

 

وتابع: " إعلان التعاقد مع عماد متعب بهذه الطريقة إساءة للاعب ومنظومة المقاصة كاملة وطالبت بمحاسبة المخطئ".

 

وأردف: "إدارة المقاصة وعدتني بمحاسبة المسؤول عن إعلان خبر التعاقد مع عماد متعب على الموقع الرسمي للنادي".

 

وواصل: "لم أجتمع مع مجلس إدارة المقاصة بشأن الصفقات الجديدة واحتياجات الفريق حتى الآن، وٍسأجتمع غدًا مع إدارة النادي لبحث هذا الملف".

 

وعن تفكيره في التعاقد مع عماد متعب قال: " لم أتابع متعب في الفترة الماضية وكنت لا أعلم موقفه التعاقدي مع نادي التعاون السعودي، ولكن كل شيئ وارد وسنفعل ما يصب في مصلحة النادي في هذا الأمر".

 

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