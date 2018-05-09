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"التعليم": تطبيق المنظومة الجديدة على كل مدارس مصر سبتمبر المقبل

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:17 ص
التعليم: تطبيق المنظومة الجديدة على كل مدارس مصر سبتمبر المقبل
أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لم يتراجع عن أي شيء في المنظومة التعليمة الجديدة، لافتًا إلى أن هذه المنظومة ستطبق على جميع المدارس، وفي عام 2019/ 2020 سيُدرس تطبيقها على المدارس التجريبية.

وأضاف "خيري"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن شهر سبتمبر المقبل ستطبق المنظومة التعليمية الجديدة على كل مدارس مصر، معقبًا: "ما ينفعش يبقى عندي منهجين، كل المدارس هتدرس منهج واحد، لكن ممكن يكون فيه اختلاف في اللغة".
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