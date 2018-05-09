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كفاية أردوغان.. هاشتاج "تمام" يتصدر تويتر بتركيا بعد وعوده بالتنحى

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:03 ص
كفاية أردوغان.. هاشتاج تمام يتصدر تويتر بتركيا بعد وعوده بالتنحى
الرئيس التركى رجب أردوغان
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خاطر عبادة
 

أكدّ أكثر من نصف مليون تركى، عبر هاشتاج "تمام" الذى تصدّر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى تركيا، بعد تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام البرلمان "لو قالت بلدى كفى "تمام"، سأتنحى".


وبعد فترة قليلة من خطاب أردوغان، الثلاثاء، والذى يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة 24 يونيه المقبل، اكتسح هاشتاج تمام، ليتصدر الترند العالمى، حيث شارك مئات الآلاف تعليقاتهم، وفقاً لوكالة رويترز.


وقال أحد المغردين "نريد ديموقراطية، لذا نقول لأردوغان "اترك الكرسى، لقد فعلت أموراً مجنونة لبلدنا وشعبنا، كفى".


وغرّد أخر "لن تتنحى بهدوء، ستدفع ثمن الأشياء التى فعلتها، كفى"، وقال ناشط "من الغريب أنّ أردوغان عرض على المعارضة شعاراً موحداً: كفى".

 

كما شارك منافسوا أردوغان فى التغريد عبر الهاشتاج، حيث أعاد أكثر من 10 آلاف شخص مشاركة تغريداتهم التى تقول لأردوغان "كفى".


وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعية فى تركيا، المنفذ الوحيد للأتراك للتعبير عن معارضتهم لأردوغان، بعد حملة قمع غير مسبوقة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

   

المزيد عن: عالم تويتر تمام تركيا الانتخابات التركية اخبار أردوغان
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