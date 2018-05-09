خبير يكشف تحولا خطيرا لصالح مصر في أزمة سد النهضة

قال الدكتور هاني رسلان، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تأييدًا وتحولًا إيجابيًا في الموقف الأوغندي لتأييد المطالب والحقوق المصرية فيما يتعلق بملف سد النهضة، وهذا تطور شديد الأهمية وسيكون له أثر في المستقبل؛ لكون أوغندا من الدول الأساسية في دول منابع حوض النيل.



وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن التأكيد على ملف التعاون بين مصر وأوغندا في تحقيق الاستقرار في إقليم البحيرات وشرق إفريقيا، وإشارة خاصة لموضوع جانب السودان، ثم الحديث عن الإرهاب والتعاون بين البلدين، وتطابق وجهات النظر حول قضايا مكافحة الإرهاب، إلى جانب العمل الجماعي الإفريقي.



وتابع، أن زيارة الريس الأوغندي لمصر استثنائية وهامة جدًا، معتبرًا أن دعوة الرئيس الأوغندي للرئيس السيسي لزيارة منابع النيل مداعبة ودودة، تُشير للموقف الأوغندي الودي تجاه مصر، ويطلب توطيد العلاقات بحيث لا تشمل الزيارة وقت قصير، وإنما تشمل وقت أكثر لزيارة المنابع.

