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عمرو أديب عن زيارة رئيس أوغندا: إفريقيا شريان الحياة بالنسبة لمصر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 01:03 ص
عمرو أديب عن زيارة رئيس أوغندا: إفريقيا شريان الحياة بالنسبة لمصر
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بزيارة الرئيس الأوغندي إلى مصر، مشيرًا إلى أن أوغندا دولة كبيرة، وهامة، و20% من المياه التي تأتي إلى مصر من النيل الأزرق.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، الثلاثاء، إلى أن العلاقات مع أوغندا ضرورية لمصر، مضيفًا أن إفريقيا بمثابة شريان حياة لمصر، موضحًا أنه يجب أن تكون العلاقة بين الدول الإفريقية قائمة على الاستفادة.
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