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لماذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني؟.. محلل يكشف السر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 12:54 ص
لماذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني؟.. محلل يكشف السر
الدكتور عبدالمنعم سعيد
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داليا الحسين
 
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني قد يحدث تشققات في العلاقات الأمريكية - الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني يأتي رغبة منه بأن يكون الرئيس الحازم الحاسم الذي يفي بوعوده.

ولفت إلى أن أحد أسباب القرار الأمريكي هو الاستناد على معلومات إسرائيلية تؤكد قيام إيران بتطوير السلاح النووي سرًا بما يمثل خرقا للاتفاق النووي.
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