مكرم محمد أحمد: غرامة على الألفاظ البذيئة في الأعمال الدرامية



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، الثلاثاء، "نحن نريد بجانب القبح الشديد بعض الجمال، مستكملًا: "لا نريد السباب ولا القباحة ولا المناظر المؤذية ولا التشهير بالمرأة المصرية خلال الدراما".



وأضاف: "ما عرضناه بالأمس في البرلمان عبارة عن كود أخلاقي بسيط، ولقي استحسان من الجميع"، مشيرًا إلى أننا لا نريد إلا الإصلاح، ولم نعتدٍ على الدراما، لافتًا إلى أنه تم فرض غرامة على الألفاظ البذيئة في الدراما.



قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنهم أجروا بعض الضوابط على دراما رمضان، موضحًا أنها تتعلق بالأصول المهنية، ولا نتدخل في سير الدراما.