مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجآت جديدة في "مجزرة الرحاب"

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رجل الأعمال عماد سعد، ضحية مجزرة الرحاب، مدين لطوب الأرض، ومن الممكن أن يكون قاتله أحد المدينين، أو صاحب الفيلا الذي استأجره منه، لتأخر سداد الإيجار، فضلًا عن أنه ادعى أن الفيلا ملكه وأحضر أناس لشرائها، فضلًا عن أنه استأجر سيارة ولم يدفع الإيجار.



وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، الثلاثاء، أن ضحية الرحاب نصب على الكثيرين، وهذا الحادث بشع، وربما يكشف عن فساد، مشددًا على أن من ارتكب الحادث هم عصابة وليس شخص واحد، معقبًا: "ده زي شغل داعش، كل واحد قتل حد في الأسرة".



ونوه، إلى أنه مرتكبي الحادث معروفون، ودخلوا الفيلا بشكل طبيعي دون إثارة كلب الحراسة، أو وجود كسر في الأبواب، ربما للتفاوض، موضحًا أن هذا الشخص نصاب، ومن الممكن أن يكون هناك أشخاص كبار متورطون معه فيما قام به، وفي هذه الواقعة.

