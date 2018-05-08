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ميمي عبدالرزاق: سعيد بالتأهل ولا أخشى الزمالك وتوقعت صعوده

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:23 م
ميمي عبدالرزاق: سعيد بالتأهل ولا أخشى الزمالك وتوقعت صعوده
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علي شحاتة
 

أعرب ميمي عبدالرازق المدير الفني لنادي سموحة، عن سعادته بفوز فريقه على نادي الأسيوطي اليوم والصعود الى نهائي كأس مصر أمام الزمالك 


وقال في تصريحات لفضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير: " سيطرنا على المباراة طوال شوطي اللقاء ولم يظهر الأسيوطي الا على استحياء واهدرنا العديد من الفرص ومن خلال التغيرات تكمنت من احكام السيطرة على المباراة بشكل كامل" . 


وتابع " توقعت صعود الزمالك على حساب الإسماعيلي نظراً للحالة الفنية للأبيض خلال الفترة الأخيرة وسأوجه الزمالك مكتمل العدد وغير قلق من هذه المباراة " . 


وأضاف " على ماهر شكرني قبل المباراة وبعدها والعلاقة بينن على أفضل ما يكون ولم تكن هناك حساسية من توليه تدريب سموحة بداية من الموسم الجديد ومستمر في عملي حتى أخر يوم " . 


واختتم عبدالرازق تصريحاته قائلاً" الحكم محمد الحنفي واحد من أفضل الحكام ولا نطلب سوى العدالة منهم وقرارته كانت صائبة " .

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