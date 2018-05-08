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وزير الري الأسبق: قرار حظر زراعة الأرز جاء متأخرا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:24 م
وزير الري الأسبق: قرار حظر زراعة الأرز جاء متأخرا
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داليا الحسين
 
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق إن قرار حظر زراعة الأرز جاء متأخرا، مشيرا إلى أن هناك قلة وعي لدي بعض المواطنين حول أزمة سد النهضة.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن زراعة الأرز زادت من 850 ألف فدان إلى أضعاف ذلك مع بداية القرن الحالي، لافتا إلى أن زراعة الأرز في مصر خاطئة ولابد من تغيير هذا النمط الذي يستخدم مياه كثيرة.

ونوه أن هناك سلالات من الأرز يمكن أن تستهلك 6 آلاف متر مكعب مياه للفدان بدلا من 12 ألفا، مطالبا الحكومة أن تطبق إجراءات الحفاظ على المياه على ملاعب الجولف وحمامات السباحة وليس الزراعة والأرز فقط.

وأشار إلى أن فكرة استخدام الظهير الصحراوي للمحافظات في الزراعة خاطئة وتهدد مخزون المياه الجوفية، لافتا إلى أن نصيب المواطن المصري من المياه ضئيل جدا.
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