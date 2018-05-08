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هل يكون تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا فأل سيئ على زوجة أمير إنجلترا وبابا الفاتيكان ؟

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:22 م
هل يكون تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا فأل سيئ على زوجة أمير إنجلترا وبابا الفاتيكان ؟
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ريهام عبدالمحسن
 
استطاع ليفربول الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد 11 عام ويمني النفس بالتتويج باللقب بعد غياب دام لثلاثة عشر عامًا. الغريب في الأمر أن أحد المرتين التي فاز بها ليفربول بدوري أبطال أوروبا كانت فأل سئ على زوجة أمير إنجلترا الأمير تشارلز وأمير ويلز وبابا الفاتيكان. 


ويرصد الفجر الرياضي عامي 1981 و2005 الذان توجا فيهما ليفربول بدوري أبطال أوروبا وما حدث لأمير ويلز وبابا الفاتيكان ...


في 1981، تزوج الأمير تشارلز أمير ويلز من الأميرة ديايا سبنسر. وفي مايو من نفس العام، تم إغتيال البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان.


أما في 2005، فتزوج الأمير تشارلز أمير ويلز مرة ثانية من كاميلا باركر بعد وفاة الأميرة ديانا في 1997. وفي أبريل من نفس العام، توفي البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان بعد معاناته من مرض الشلل الرعاش.

المزيد عن: ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بابا الفاتيكان
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