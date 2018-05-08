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مصطفى ثابت: المصداقية أساس العمل الصحفي.. وبعض الأخبار لا تحتاج إلى مغامرة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:21 م
مصطفى ثابت: المصداقية أساس العمل الصحفي.. وبعض الأخبار لا تحتاج إلى مغامرة
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإليكترونية، أن المصداقية هي الأساس في العمل الصحفي عمومًا، ولكن على أرض الواقع يوجد بعض المغامرة في بعض الأخبار، ولكن هناك نوعية من الأخبار لا تحتاج إلى مغامرة في مصداقيتها؛ مثل أخبار الوفاة.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الثلاثاء، أن "السوشيال ميديا" أصبحت جزءًا رئيسيًا من تنوع الخبر، لافتًا إلى أن المستخدم العربي يقرأ عناوين الأخبار فقط وهذا شيء خاطئ.

وأوضح أن الصحافة بها تعقيدات وتشابكات عديدة تحتاج إلى مجهود كبير في توعية القراء، وأنه يوجد مؤشرات لدرجة منطقية الخبر، مشددًا على ضرورة توعية الصحفيين والقراء جيدًا، مشيرًا إلى أن "فيس بوك، وجوجل" أصبحا المتحكم الرئيسي للسوق الإعلاني في مصر.
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