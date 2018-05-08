كارلا سواريز تهزم سفيتولينا ببطولة مدريد

تمكنت الإسبانية كارلا سواريز، من تحقيق فوز صعب، على المصنفة الرابعة عالميا، الأوكرانية إلينا سفيتولينا، لتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد للتنس.

وفازت اللاعبة الإسبانية بالمباراة، بعدما خسرت المجموعة الأولى، لكنها عادت وفازت بالثانية والثالثة.

وحققت سواريز انتصارها، بواقع 2-6 و7-6 (7-3) و6-4.

وسبق وفازت سواريز على اللاعبة الأوكرانية، في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز.

وستواجه اللاعبة الإسبانية، في الدور المقبل، الفائزة من مواجهة جوهانا كونتا وبرناردا بيرا.