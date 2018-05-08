"العرابي": قرار ترامب الأخير سيقلل من تمدد إيران خارجيًا

قال السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، إن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني إضافة لقدر التوتر الموجودة في المنطقة، وللقرارات الخاطئة التي تتخذها الإدارة الأمريكية بشأن الشرق الأوسط.





وتابع العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن القرار سيلقي أعباء جديدة بعضها اقتصادي والآخر خاص بإمكانيات إيران العسكرية والاقتصادية ممل سيقلل من تمددها الخارجي.



