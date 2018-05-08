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أهم أخبار مصر اليوم الثلاثاء 8/5/2018

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:18 م
أهم أخبار مصر اليوم الثلاثاء 8/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (846)، الخاص بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات.

عاجل.. الوزراء يصدر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

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المزيد عن: مصر اليوم مجلس الوزراء علاء عابد شريف إسماعيل القاهرة اليوم أهم أخبار اليوم الثلاثاء إقامة إسرائيل
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