أهم أخبار مصر اليوم الثلاثاء 8/5/2018
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:18 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (846)، الخاص بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات.
عاجل.. الوزراء يصدر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
علاء عابد ينفي تلقيه دعوة من السفارة الإسرائيلية لحضور احتفالية إحياء "إقامة إسرائيل"
"إسماعيل" يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. غدا
أمين السياحة العالمية: مصر بها فرص كبيرة لخلق مقاصد جديدة
"التعليم" تُقيم ورشة العمل الإقليمية حول "بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني" (صور)
عاجل.. الوزراء يصدر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
علاء عابد ينفي تلقيه دعوة من السفارة الإسرائيلية لحضور احتفالية إحياء "إقامة إسرائيل"
"إسماعيل" يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. غدا
أمين السياحة العالمية: مصر بها فرص كبيرة لخلق مقاصد جديدة
"التعليم" تُقيم ورشة العمل الإقليمية حول "بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني" (صور)
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