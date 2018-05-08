60 صورة من حفل استقبال سونام كابور وأناند أهوجا "Wedding reception" بحضور نجوم بوليوود

احتفلت النجمة الهندية سونام كابور وزوجها رجل الأعمال أناند أهوجا بزفافهما صباح اليوم، وأقاموا حفل استقبال كبير في أحد الفنادق الخمس نجوم" Wedding reception ".

وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم ونجمات بوليوود أبرزهم ابن عم العروس النجم أرجون كابور، شاروخان، سلمان خان، جوري خان، كارينا كابور خان، جوهي تشاولا، كاران جوهر، جاكي شروف، شاهيد كابور، ميرا راجبوت، ريشي كابور، جافيد أختر، نيتو سينج، عمران خان.

وحضر أيضًا كاترينا كيف، سيف علي خان، كاريشما كابور، سيدارت مالهوترا، فارون دهاون، ناتاشا دلال، رانبير كابور، عليا بهات، مادهوري ديكشت، إيشواريا راي باتشان، أبهيشك باتشان، جاكلين فرنانديز،ميكا سينج، كاجول، راني موخرجي، أديتيا روي كابور وغيرهم .





وأشعل نجوم بوليوود الحفل برقصهم على أشهر أغاني الأفلام وخاصة شاروخان وسلمان خان اللذان اعتليا منصة الرقص برفقة والد العروس النجم أنيل كابور، ولم يستطع النجمان رانفير سينج وأرجون كابور الصمت حيث دخلوا في منافسة رقص على المسرح.





وعلى الجانب الآخر تنافست نجمات بوليوود بإطلالاتهم الساحرة، والتي كانت أغلبها بتوقيع مصمم الأزياء الشهير مانيش مالهوترا.





الزفاف الذي استمر على مدار يومين، بدأ بالأمس بحفل الحناء، ثم حفل الزفاف ظهر اليوم وأخيرًا حفل الاستقبال في المساء بحضور نجوم ونجمات بوليوود وعائلة سونام، وعائلة أناند في لندن ودلهي.