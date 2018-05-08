البرازيلي لوسيو





يحتفل اليوم الثلاثاء 8 مايو، المدافع البرازيلي المميز لو سيمار دا سيلفا فيريرا وشهرته "لوسيو"، بحلول عامه الأربعين، بعد مسيرة إحترافية ممتازة خاضها نجم خط الدفاع في الدوري الألماني والإيطالي.

ويعتبر لوسيو من أفضل المدافعين في العالم، ويمتاز بطول قامته التي تصل إلى 1.88 سم والتي ساعدته كثيرا في تسجيل العديد من الأهداف برأسيته، كما يمتاز بالتسديد القوي، وبميوله الهجومية، فعادة ما يشارك في الهجمات المعاكسة بل ويقودها في بعض الأحيان.

*بداية واعدة :

بدأ لوسيو مسيرته الكروية مع نادي جوارا، قبل أن يوقع مع نادي إنترناسيونال البرازيلي كأول محطة احترافية في مسيرته في 1997، وقد ظل معه حتي 2000، وخاض بقميصه 49 مباراة وسجل هدف واحد.

*باير ليفركوزن :

في يناير 2001، انتقل لوسيو إلى باير ليفركوزن الألماني، وسار موسمه الأول مع الفريق الألماني بشكل ممتاز إلا أنهم في نهايته خسروا لقب البطولة الألمانية لمصلحة بوروسيا دورتموند بفارق 5 نقاط، كما خسروا نهائي بطولة كأس ألمانيا أمام شالكه 04 بنتيجة 4-2، والمرارة الكبرى كانت بخسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في النهائي 2-1.

وعلى الرغم من أن الموسم انتهى بطريقة حزينة جداً، إلا أن لوسيو ترك انطباعاً ممتازاً عن أداءه و مستواه، في 2003 حاول نادي روما ضمه إلا أن الصفقة فشلت، وقد ظل لوسيو مع ليفركوزن حتي عام 2004، وخاض 92 مباراة وسجل 15 هدف.

*بايرن ميونيخ :

في يونيو 2004، انضم لوسيو إلى بايرن ميونخ عملاق ألمانيا بعقد يمتد لـ 6 سنوات، وأصبح جزء لا يتجزء من التشكيلة الأساسية للفريق، وبعد اعتزال أوليفر كان قائد البايرن في 2008، تناوب لوسيو مع مارك فان بوميل على قيادة الفريق الألماني، ولم تكن مسيرته مع البايرن ناجحة على الصعيد الأوروبي، إلا أنها كانت تجربة جيدة محلياً، وظل مع البافاري حتي عام 2009، وخاض في هذه الفترة 144 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

*إنتر ميلان:

في يوليو 2009، انتقل لوسيو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لـ 3 سنوات مع بطل الدوري الإيطالي الممتاز، وارتدي القميص رقم 6 وسجل أول أهدافه مع الإنتر في سبتمبر 2009 ضد نابولي، كما سجل في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضد دينامو كييف وأدرك التعادل لفريقه، وبعد فوزهم في النهائي على فريقه السابق بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، حمل لوسيو الكأس، ومع ثنائية "الدوري والكأس" كان موسماً تاريخياً للاعب البرازيلي.

وفي يونيو 2012 أعلن لوسيو أنه سيترك ناديه على الرغم من تبقى سنتين في عقده، وكان ذلك بعام 2012، وقد شارك مع النيرازوري في 92 مباراة وسجل 3 أهداف.

*يوفنتوس :

في يوليو 2012، وقع لوسيو على عقد مع عملاق إيطالي آخر هو يوفنتوس لمدة عامين، في واحدة من أغرب قصص الميركاتو الإيطالي، خصوصاً بعدما فسخ لوسيو عقده مع إنتر ميلان بالتراضي ليلعب مع منافسه وحامل لقب الدوري يوفنتوس، وفي أغسطس 2012، فاز لوسيو بأول ألقابه مع السيدة العجوز بعد الفوز على نابولي في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

*مع منتخب البرازيل :

لعب لوسيو مع منتخب البرازيل لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم نسخة 2002، وقد لعب في جميع الدقائق ال630 في البطولة، ولم يخرج من الملعب، وفي كأس العالم نسخة 2006 شارك لمدة 386 دقيقة دون أن يقوم بعمل أي ركلة حرة، ولكن هذا الرقم انكسر بعد إن التقى مع منتخب فرنسا.

كما شارك مع منتخب السيلساو في كأس القارات 2009، وأحرز هدف الفوز بالبطولة في مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة النهائية التي انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 3-2، وكانت بطولة كأس العالم نسخة 2010 هي ثالث كأس عالم للاعب، ولعب المباراة الأولى ضد كوريا الشمالية والتي فاز ب2-1 يوم 15 يونيو 2010 واعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية كوبا أمريكا 2011.

*بطولاته وألقابه :

(مع باير ليفركوزن)

بطل كأس رابطة ألمانيا:2004.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.

نهائي كأس ألمانيا:2002.

(مع بايرن ميونيخ)

بطل كأس ألمانيا:2005، 2006، 2008.

بطل كأس رابطة ألمانيا:2007.

(مع إنتر ميلان)

بطل كأس العالم لكرة القدم للأندية 2010.

بطل دوري أبطال أوروبا 2009-2010.

بطل الدوري الإيطالي :2009/2010.

بطل كأس إيطاليا:2010.

بطل كأس السوبر الإيطالي:2010.

نهائي كأس السوبر الأوروبي :2010.

التشكيلة المثالية للفيفا 2010.

(مع يوفنتوس)

بطل كأس السوبر الإيطالي:2012.

(مع المنتخب)

بطل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2002.

بطل كأس القارات 2009.

(الألقاب الشخصية)

كأس القارات 2009: جائزة اللعب النظيف.

كأس القارات 2009: التشكيلة المثالية لموقع الفيفا.

التشكيلة المثالية للفيفا: 2010.