أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 8/5/2018
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:14 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا أعلنت فيه دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
رد الإمارات تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
محمد بن راشد: الإمارات تحتل المركز الأول كأفضل بلد للعيش بالعالم
التحالف العربي: الإمارات والحكومة اليمنية تتفقان على آلية للتنسيق في سقطرى
رد الإمارات تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
محمد بن راشد: الإمارات تحتل المركز الأول كأفضل بلد للعيش بالعالم
التحالف العربي: الإمارات والحكومة اليمنية تتفقان على آلية للتنسيق في سقطرى
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