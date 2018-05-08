أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 8/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا أعلنت فيه دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.