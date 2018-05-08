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أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 8/5/2018

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:14 م
أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء 8/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا أعلنت فيه دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

رد الإمارات تجاه قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

محمد بن راشد: الإمارات تحتل المركز الأول كأفضل بلد للعيش بالعالم

التحالف العربي: الإمارات والحكومة اليمنية تتفقان على آلية للتنسيق في سقطرى



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2
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0
x
13:30
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
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1
x
16:45
0
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
2
x
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4
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القوة الجوية - العراق
3
x
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1
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