تعرف على أبرز ما تم الكشف عنه في مؤتمر مايكروسوفت Build 2018

مؤتمر مايكروسوفت للمطورين السنوي بيلد 2018 عادة ما يقدم الكثير من الإبتكارات والتحديثات الجديدة لمنصاتها المختلفة والكثير عن الذكاء الصناعي وأليكم أبرز ما تم الكشف عنه في المؤتمر.





تركيز جديد على الهواتف

لم يحقق Windows 10 Mobile ما كان متوقع منه لجعله نظام تشغل للهواتف الذكيه، أما الان تركز مايكروسوفت لجعل Windows 10 متكاملاً مع نظامي iOS و Android في المستقبل. حيث أعلنت مايكروسوفت عن تطبيق يسمى Your Phone لاستقبال الرسائل النصية ونقل الصور و تلقي الإشعارات من Windows 10، وكل ذلك دون إخراج هاتفك الذكي من جيبك. تجلب أيضًا مايكروسوفت Timeline إلى Microsoft Launcher على Android و Edge على iOS.





تكامل بين اليكسا وكورتانا

اليكسا هي واحدة من المساعدين الرقميين الأكثر شعبية الخاص بشركة أمازون بينما كورتانا هى المساعد الرقمي الخاص بشركة مايكروسوفت. و أهم ما جاء في المؤتمر أن أمازون ومايكروسوفت سيسمحان لمساعديهم بالعمل معا من خلال طلب استدعاء كل مساعد للاخر، سواء من خلال مكبرات الصوت الذكية أو في Windows 10. أما عن تاريخ إطلاق هذه الخدمة ليست معلومه حتي الان.





الواقع الافتراضى يعني الأعمال

من خلال نظارات الواقع الافتراضى تواصل مايكروسوفت بدفع كلا من AR و VR في المؤسسة. والذى تضمن ميزتين جديدتين: المساعدة عن بُعد للمحادثه و المشاركه، والتخطيط لإنشاء مسافات في واقع الافتراضى.





دفعة كبيرة للذكاء الاصطناعي

أوضح ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أن خدمات الذكاء الاصطناعى الخاص بشركة مايكروسوفت ستكون مخصصة للأشخاص وستكون أخلاقية. حيث بدأت الشركة برنامجًا بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقات. وسلط الضوء أيضًا على حق المستخدمين في الخصوصية.





ميزات جديده لـWindows 10