ستكون الفرصة قائمة أمام ريال مدريد ليصبح على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو مدريد الثاني، وذلك عندما يحل غداً الأربعاء، ضيفاً على الأندلس لمواجهة إشبيلية في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري الإسباني.



وكان بإمكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الانفراد بالوصافة لو نجح الأحد، في استغلال التفوق العددي من أجل الفوز على غريمه برشلونة البطل في كامب نو، لكنه اكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 2-2.



ويحتل ريال المركز الثالث حالياً بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو وفي حال حسمه المباراة الصعبة جداً ضد إشبيلية الثامن، سيبقى ثالثاً بفارق المواجهتين المباشرتين مع جاره لأنهما تعادل ذهاباً دون أهداف في ملعب الأخير وإياباً 1-1 في سانتياغو برنابيو.



ويخوض النادي "الملكي" الذي يستعد لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، إذ يلتقي ليفربول الإنجليزي في 26 الشهر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، مباراة الأربعاء، دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصيب خلال تسجيله هدف التعادل 1-1 لفريقه في الشوط الأول من الـ"كلاسيكو".



وأبدى زيدان، تفاؤله بشأن جاهزية رونالدو الذي سجل هدفه الـ18 في الـ"كلاسيكو" معادلاً بذلك رقم ألفريدو دي ستيفانو كأفضل هداف لريال في مرمى برشلونة ضمن جميع المسابقات.



وقال زيدان بعد المباراة: "لا يمكنني أن أقول كم من الوقت سيحتاجه الأمر، لكن بالنسبة إليه، هذه مشكلة بسيطة".



وأشار المدرب الفرنسي إلى أن النجم البالغ من العمر 33 عاماً، سيخضع لفحوص "لمعرفة الضرر الذي تعرض له الكاحل، هو قلق بعض الشيء لأن الكاحل متورم قليلاً، إلا أنه قال إن الأمر طفيف".



ورداً على سؤال ما إذا سيكون جاهزاً لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، قال زيدان: "سنقوم بكل شيء ليكون حاضراً".



وفي ظل الغياب المحتمل لرونالدو عن مواجهة الأربعاء، سيواجه ريال صعوبة أمام إشبيلية الذي لطالما تألق على أرضه ضد النادي الملكي الذي سقط في زيارتيه الأخيرتين في الدوري الى ملعب "رامون سانشيس بيسخوان".



وعلى ملعب كامب نو، يسعى برشلونة البطل إلى تجنب الهزيمة في مباراته المؤجلة مع ضيفه فياريال من أجل مواصلة مشواره نحو أن يكون أول فريق ينهي موسماً من 38 جولة دون هزيمة.



وبعد أن عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (42 امتداداً بين موسمين)، يقف برشلونة على بعد ثلاث مباريات من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسما بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات وتحديداً منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 جولة)، والأول على الإطلاق في موسم من 38 جولة.



وستشكل مباراة الأربعاء الصعبة ضد فياريال الذي خرج فائزاً من مبارياته الثلاث الأخيرة ويحتاج الى نقطة فقط لضمان مشاركته في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، فرصة لنجم برشلونة ليونيل ميسي لتعزيز رصيده كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعدما رفع رصيده الأحد ضد ريال الى 33 هدفاً في الدوري و44 في جميع المسابقات.

