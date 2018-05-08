وزير التعليم: حل أزمة الدروس الخصوصية ليس في يد الوزارة وحدها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حل أزمة الدروس الخصوصية ليس في يد الوزارة فقط، فالوزارة من الممكن أن تقدم نظام تعليمي لايحتاج معه الطلاب أخذ دروس خصوصية، معقبًا: "في مراكز دروس خصوصية أصدرت إعلانات أنها وفرت مراكز بالتابلت حتى يتوجه الطلاب لأخذ دروس بعد حصولهم على التابلت".





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن التصدي للدروس الخصوصية يستلزم تعاون المعلمين وأولياء الأمور والوزارة معًا، موضحًا أن الوزارة سوف تقدم منتج ممتاز بالمدارس الحكومية.





وأوضح، أن نظام التابلت يهدف لتغيير نظام التقييم، والإنتقال من التلقين للفهم، وأسئلة تقيس مهارة الفهم وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيتم تطبيقه على الصف الأول الثانوي.



