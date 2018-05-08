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أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 8/5/2018

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:10 م
أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 8/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا، رحبت خلاله بالقرارت التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

بيان المملكة بشأن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

تغريدات بالإنجليزية لخالد بن سلمان ردا ً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

عاجل.. المملكة العربية السعودية تؤيد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى

النيابة العامة تكشف الحالات التي يجوز فيها تفتيش مسكن المتهم

البورصات الخليجية تتراجع بضغط من مخاوف بشأن إيران
المزيد عن: انسحاب ترامب من الاتفاق النووى النيابة العامة السعودية الرياض البورصات الخليجية الاتفاق النووي الإيراني
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