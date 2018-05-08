أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء 8/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 8-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا، رحبت خلاله بالقرارت التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.