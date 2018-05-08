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بليسكوفا تقصي هاليب من بطولة مدريد

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:08 م
بليسكوفا تقصي هاليب من بطولة مدريد
بليسكوفا
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وكالات
 
تأهلت التشيكية كريستينا بليسكوفا، اليوم الثلاثاء، لثمن نهائي بطولة مدريد للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها، بعد الفوز على الإسبانية سارا سوريبيس.

وفازت بليسكوفا على منافستها الإسبانية، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-2.

وحققت اللاعبة التشيكية، فوزها في ساعة و26 دقيقة، ليصبح هذا انتصارها الثاني على اللاعبة الإسبانية.

ولم يسبق لبليسكوفا، التي تعد هذه مشاركتها الثالثة في مدريد، تخطي الدور الثاني.

وستلعب التشيكية في ثمن النهائي، مع حاملة اللقب، والمرشحة الأولى للقب سيمونا هاليب.
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