"فهمى": جميع السلع الغذائية متوفرة بخصومات تصل إلى 15 % في المجمعات

أكد الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن جميع السلع الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة بنسبة 15% في المجمعات الاستهلاكية مقارنة بالسوق المحلي.



وأضاف "فهمي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الخميس المقبل سيشهد افتتاح معارض أهلا رمضان بمشاركة 31 شركة.





