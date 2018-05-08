عبد السلام : أنطوي لن يلعب في مصر إلا للمقاصة.. ونرفض رحيل فوافي

كشف محمد عبد السلام ، رئيس نادي مصر المقاصة،أن تم الاتفاق مع مسئولي الأهلى على تفعيل بند شراء الغاني جون أنطوي ، واللاعب لن يلعب في أى نادي داخل مصر سوى للمقاصة ، ولا توجد أى نية لبيعه بعد شرائه من الأهلي لأى نادي ، لأنه يمثل قوة ضاربه للفريق ، ومن المستحيل تعويضه ".





وأكد "عبد السلام" في مداخلة هاتفية مع برنامج" شوت مع حتحوت" مع هاني حتحوت علي راديو مصر88.7" أن الاهلى أول مرة يطلب التعاقد فيها ،مع أحمد سامى مدافع الفريق كان في يناير الماضي ، لكن نظرا لاحتياج الفريق لخدماته لم نوافق على رحيله للأهلي" .





وتابع عبد السلام ، أن هناك عروض وصلت للاعب بولن فوافي ، لكن الجهاز الفني متمسك ببقائه وعدم رحيله" .





وأضاف رئيس المقاصة ، أن الأهلى طلب التعاقد مع حسين الشحات ب 6 مليون جنيه فقط ، وأن الاختلاف على النواحى المالية السبب في انتقال اللاعب لصفوف العين الاماراتى" .