نيسان تطلق حملة ترويجية احتفالا بعرض فيلم "Star Wars" الجديد (فيديو)

تستمر نيسان في تعاونها مع سلسلة أفلام Star Wars من خلال إطلاقها لحملتها الترويجية تحت اسم "Solo: A Star Wars Story" والتي سوف تعرض في دور العرض اﻷمريكية يوم 25 مايو.





بدأت الحملة رسمياً والتي ستتضمن طرق مختلفة كي يقوم عشاق سلسلة Star Wars بغمر أنفسهم في تجربة الفيلم القادم مع نيسان إكس تريل.





اﻹعلان التلفزيوني أدناه هو أحد أجزاء هذه الحملة، حيث يتضمن سفينة الفضاء Millennium Falcon، الروبوت L3-37، و شخصية تشوباكا، قبل الانتقال من الفضاء إلى اﻷرض في موقف مشابه مع نيسان روج.

كما ستقيم نيسان مسابقة بعنوان "Best in the Galaxy"، ومن خلالها يمكن للمعجبين تعديل أي من طرازات نيسان الثلاثة: روج، ألتيما أو تيتان بشك افتراضي بمساعدة عناصر تصميم من الفيلم القادم في فرصة للفوز بنسخة معدلة بأي من الطرازات الثلاثة بتعديل Star Wars، كما يمكن الفوز بخوذة Range Trooper حصرية من نيسان لهواة الجمع.





كما تنوي نيسان الكشف عن نسخة استعراضية من نيسان روج تحمل تصميم قريب من سفينة الفضاء Millennium Falcon، وذلك قرب موعد بدء عرض فيلم Solo: A Star Wars Story.