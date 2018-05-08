أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)

وصل النجم الهندي أبهيشك باتشان، وزوجته النجمة إيشواريا راي باتشان إلى حفل استقبال النجمة سونام كابور وزوجها رجل الأعمال أناند أهوجا " Wedding reception".\





وظهر الثنائي بإطلالة ملكية، حيث إرتدت إيشواريا فستانًا باللون الأبيض ملئ بالتطريزات، فيما إرتدى أبهيشك زيًا هنديًا باللون الأبيض.





وأبرز الحضور في حفل الاستقبال ابن عم العروس النجم أرجون كابور، شاروخان، جوري خان، كارينا كابور خان، جوهي تشاولا، كاران جوهر، جاكي شروف، شاهيد كابور، ريشي كابور، جافيد أختر، نيتو سينج، عمران خان.





وحضر أيضًا كاترينا كيف، سيف علي خان، كاريشما كابور، سيدارت مالهوترا، فارون دهاون، رانبير كابور، عليا بهات، مادهوري ديكشت وغيرهم.





وقد بدأ الحفل برقصة استقبال شارك فيها كل الحضور، وبعدها توالت الرقصات الفردية مثل رقص أنيل و أرجون، وكاران جوهر و شاروخان وغيرهم.