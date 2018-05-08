ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:02 م
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور Wedding reception (صور)
أبهيشك باتشان
طباعة
شيماء أحمد
 

وصل النجم الهندي أبهيشك باتشان، وزوجته النجمة إيشواريا راي باتشان إلى حفل استقبال النجمة سونام كابور وزوجها رجل الأعمال أناند أهوجا " Wedding reception".\


وظهر الثنائي بإطلالة ملكية، حيث إرتدت إيشواريا فستانًا باللون الأبيض ملئ بالتطريزات، فيما إرتدى أبهيشك زيًا هنديًا باللون الأبيض.


وأبرز الحضور في حفل الاستقبال ابن عم العروس النجم أرجون كابور، شاروخان، جوري خان، كارينا كابور خان، جوهي تشاولا، كاران جوهر، جاكي شروف، شاهيد كابور، ريشي كابور، جافيد أختر، نيتو سينج، عمران خان.


وحضر أيضًا كاترينا كيف، سيف علي خان، كاريشما كابور، سيدارت مالهوترا، فارون دهاون، رانبير كابور، عليا بهات، مادهوري ديكشت وغيرهم.


وقد بدأ الحفل برقصة استقبال شارك فيها كل الحضور، وبعدها توالت الرقصات الفردية مثل رقص أنيل و أرجون، وكاران جوهر و شاروخان وغيرهم.

أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
أبهيشك باتشان وإيشواريا راي بإطلالة ملكية في حفل استقبال سونام كابور " Wedding reception" (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
3
x
13:00
2
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
0
x
13:30
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
1
x
16:45
0
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
2
x
18:10
4
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
3
x
17:00
1
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
4
x
19:00
3
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
0
x
21:05
2
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 11:30:00 PM