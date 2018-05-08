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رد سوريا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:59 م
رد سوريا على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
أرشيفية
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أدان مصدر في الخارجية السورية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن هذا الانسحاب يثبت تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها الدولية.

وقال المصدر، إن الجمهورية العربية السورية، تدين بشدة قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي يثبت مجددا تنكر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأضاف المصدر، ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكي أظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها، التي من شأنها زيادة التوترات في العالم.

وتابع المصدر، سوريا تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وحكومة وشعبا فإنها واثقة تماما بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية والذي يؤثر في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وختم المصدر تصريحه بالقول أن سوريا تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا فإنها واثقة تماما بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية، والذي يؤثر في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقاً اليوم الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، شريطة أن تتأكد ايران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.    
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