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إليك طريقة تطبيق رجيم "التمر" لخسارة الوزن الزائد

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 11:02 م
إليك طريقة تطبيق رجيم التمر لخسارة الوزن الزائد
رجيم التمر - أرشيفية
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إن خسارة الوزن الزائد واستعادة جسمك الرشيق وانحيف يتطلب منك أن اتباع خطوات عدة ومنها التخلي عن بعض المأكولات من أجل فقدان الوزن.

لذلك، اختارنا أن نُعرفك عزيزتي على طريقة تطبيق رجيم التمر لخسارة 5 كيلوجرامات خلال أسبوع.

ان رجيم التمر يعتمد على مكونين اساسين خلال اليوم وهما التمر والزبادي. كل ما عليك فعله هو تناول 6 الى 7 حبات من التمر مع كوب من الزيادي الخالي من الدسم 3 مرات في اليوم. وعليك الحرص خلال هذا الاسبوع على عدم تناول اية مأكولات أخرى.

لهذا الرجيم العديد من الاضرار التي تحتم عليك عدم اتباعه رغم انه سيفقدك الوزن في فترة قصيرة.

1- قد يتسبب هذا الرجيم بحدوث جفاف بسبب التقليل من تناول السوائل حتى لا تمتسبي وزناً من الماء.

2- سنعكس بطريقة سلبية على صصحة العضلات بسبب عدم تناولك لكمية كافية من البروتين.

3- هذا الرجيم منخفض كثيراً لناحية الفيتامينات التي يمنحها لجسم، لذلك، سيؤثر حتماً على عمل عدة انظمة في جسمك بطريقة سلبية.

4- هذا الرجيم سيجعلك تشعرين بالارهاق والتعب بسبب الفرق الشاسع بين السعرات الحرارية التي ستحصلين عليها بنتيجته وتللك المطلوبة يومياً.
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