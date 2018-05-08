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إلغاء عرض "السيرة الهلامية" ببورسعيد.. الليلة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:58 م
إلغاء عرض السيرة الهلامية ببورسعيد.. الليلة
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الفجر الفني
 

اعتذر البيت الفني للمسرح عن تقديم عرض " السيرة الهلامية " اليوم الثلاثاء كما كان مقرر تقديمه بمحافظة بورسعيد بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و ذلك لإصابة بطل العرض بحالة هبوط شديد مفاجئ، مما ترتب عليه عدم قدرته على تقديم العرض، مما تطلب إلغائه.


يذكر أن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر، "السيرة الهلامية" بطولة (محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.

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