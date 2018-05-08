فلاش باك.. 7 أعوام على مواجهة المصريين للإرهاب داخل كنيسة إمبابة (صور)

"أبواب الجحيم لا تقوى عليها".. هذا هو الإيمان التي عاشت عليه الكنيسة منذ العصور القديمة وحتى عصرنا هذا.."، "أنتو الكنيسة.. الكنيسة ليست حوائط ولكن هي كل عضو بها".. بهذه الكلمات التي تفوه بها راعي كنيسة العذراء مريم بإمبابة "القمص صرابامون عبده"، في الساعة السادسة صباحًا ليوم جديد، لتبعث القوة والطاقة للصلاة من جديد بعد ليلة قاسية مرت منذ 7 أعوام على أبناء الكنيسة، وهم يشاهدونها وهي تحترق، وتحترق بها كل جزء قضي في ذاكرة كل شخص بها وهو يمضي رحلة عمره وشريط ذكرياته منذ الطفولة حتى الكبر في كل ركن بها.

بعد منتصف الليل، اليوم الذي لا ينساه الصغير قبل الكبير، وهو 7 مايو لعام 2011، خرجت أنفاس كل شخص تربى جوه أحضان تلك الكنيسة عندما سمع تلك الكلمات" الحق كنيستك تحترق"، جري سريعًا على كنيسته وهي يحيطها الآلاف ويعلو أصوات هتافات كثيرة "الله أكبر" من قبل المتشددين التي تحاصرها وتهشم جدرانها وتحرق كل ركن به عاش به وعاشت فيه.