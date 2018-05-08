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وزير الري الأسبق: الرئيس الأوغندي قادر على تحريك المفاوضات حول اتفاقية عنتيبي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:57 م
وزير الري الأسبق: الرئيس الأوغندي قادر على تحريك المفاوضات حول اتفاقية عنتيبي
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داليا الحسين
 
قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن أوغندا تمثل أهمية مثلها مثل أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الرئيس الأوغندى قادر على تحريك المفاوضات حول اتفاقية عنتيبي في اتجاه معين لما يمتلكه من ثقل سياسي في القارة.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أن مصر تريد أن تكون القرارات الخاصة بحوض النيل بالتوافق وليس الأغلبية، مؤكدا أن مياه النيل بالنسبة لمصر أمن قومي وأي مساس بحصتها يؤثر اقتصاديًا وسياسيًا.

ونوه أن كلام الرئيس الأوغندي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد عدم رضاه عن مواقف أثيوبيا تجاه قضية سد النهضة.

ولفت إلى أن مصر تعمل الأن في اتجاهين لمواجهة سد النهضة الأول فني لإيجاد حلول وبدائل والثاني سياسي، منوها أن مشكلة سد النهضة أنه سيزيد سنوات الجفاف من 7 إلى 9 سنوات وهذا سيحدث خلال 15 عاما، علاوة عن أن مصر تعاني من أزمة مياه الأن. 
المزيد عن: وزارة الري مفاوضات السد الرئيس الأوغندى التوك شو أخبار مصر
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