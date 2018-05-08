ركلات الترجيح سر الفوز بالبطولة.. هل يفوز سموحة بكأس مصر على طريقة الزمالك في 2015 ؟





تأهل نادي سموحة السكندري إلي نهائي بطولة كأس مصر، على حساب نادي الأسيوطي سبورت، ليلاقي نادي الزمالك يوم 15 مايو علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وكرر نادي سموحة مشواره في بطولة كأس مصر، نفس مشوار الزمالك في 2015، حيث حقق الفريقين الفوز في دور ال8 ودور ال4 عن طريق ركلات الترجيح، وحصل المارد الأبيض علي البطولة في النهاية علي النادي الأهلي بنتيجة 2-0.





- مشوار الزمالك في 2015 :-





فاز نادي الزمالك، علي فريق نجوم المستقبل، بصعوبة شديدة بنتيجة 2-1 في دور ال32، ليلاقي نادي حرس الحدود، ويفوز عليه بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.





ونجح المارد الأبيض، في تحقيق الفوز علي نادي الاتحاد السكندري، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 4-2 في دور ال8، وتأهل الزمالك بنفس الأسلوب على حساب نادي سموحة بنصف النهائي، حيث فاز بركلات الجزاء بنتيجة 4-3، ليحقق بطولة كأس مصر بعد انتصاره علي النادي الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين.





- مشوار سموحة في 2018 :-





حقق نادي سموحة، فوزا صعبا علي فريق الأوليمبي، بنتيجة 2-1 في دور ال32 من بطولة كأس مصر، وفاز أيضًا في مباراة صعبة للغاية علي نادي بتروجيت بنفس النتيجة، ضمن منافسات دور ال16.





وفاز النادي السكندري، علي منافسه وادي دجلة، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 3-1 في دور الربع نهائي، وتأهل نادي سموحة إلي نهائي كأس مصر، بعد انتصاره علي نادي الأسيوطي بركلات الترجيح أيضًا، بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



