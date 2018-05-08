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الزمالك يقدم عرضا مغريا لضم "متعب"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:51 م
الزمالك يقدم عرضا مغريا لضم متعب
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الفجر الرياضي
 
يسعى مسئولو الزمالك في التعاقد مع عماد متعب مهاجم التعاون السعودي، خلال فترة الإنتقالات الجارية، رغم رفض اللاعب بسبب رغبته في عدم خسارة جمهور القلعة الحمراء.

وتحاول إدارة الأبيض الضغط على المهاجم العملاق للتعاقد معه مقابل عرضًا ماليًا مغريًا يصل لـ 10 مليون جنيه في الموسم.

لم يقدم متعب مستواه المميز مع فريقه السعودي منذ انضمامه له، كما بات مستقبله غامضًا مع التعاون الذي لم يبد أي رغبة في تجديد إعارته بسبب تراجع مستواه في الفترة الماضية.

المزيد عن: متعب عماد متعب المقاصة الزمالك التعاون
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