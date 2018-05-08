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أنيل وأرجون كابور يشعلان حفل استقبال سونام بالرقص (فيديو)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:49 م
أنيل وأرجون كابور يشعلان حفل استقبال سونام بالرقص (فيديو)
أنيل وأرجون كابور
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شيماء أحمد
 
أشعل النجم الهندي أنيل كابور حفل استقبال ابنته النجمة سونام كابور وزوجها رجل الأعمال أناند أهوجا، برقصه مع ابن شقيقه النجم أرجون كابور.

وقد بدأ الحفل برقصة استقبال شارك فيها كل الحضور، وبعدها توالت الرقصات الفردية مثل رقص أنيل و أرجون، وكاران جوهر وغيرهم.


ووصل عدد من نجوم ونجمات بوليوود إلى " Wedding reception" في إحدى الفنادق بمدينة مومباي.


وأبرز الحضور في حفل الاستقبال ابن عم العروس النجم أرجون كابور، كارينا كابور خان، جوهي تشاولا، كاران جوهر، جاكي شروف، شاهيد كابور، ريشي كابور، جافيد أختر، نيتو سينج، عمران خان.


ومن المقرر أن يحضر حفل الاستقبال نخبة كبيرة من نجوم ونجمات بوليوود، الذين حضروا حفل الزفاف عصر اليوم.

أنيل وأرجون كابور يشعلان حفل استقبال سونام بالرقص (فيديو)
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