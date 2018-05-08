ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني: لقاء السيسي بنظيره الأوغندي أكد الوعي للتحديات والمشكلات الموجودة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:49 م
برلماني: لقاء السيسي بنظيره الأوغندي أكد الوعي للتحديات والمشكلات الموجودة
ماجد أبو الخير
طباعة
رقية جمال
 
قال ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي ظهر خلاله الروح الإيجابية الطيبة والوعي للتحديات والمشكلات الموجودة، وحب "عبدالناصر" في قلب الرئيس الأوغندي يؤكد حبه لمصر.

وأضاف "أبوالخير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري رمز من رموز محاربة الاستعمار بالقارة الإفريقية، وحالة من حالات التطور ومحاولة التنمية وفكر سياسي واعي وتحركات مفيده لدولته وللقارة الإفريقية دائمًا.

وأكد، أن جميع دول حوض النيل مهمة في معادلة المياة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس الأوغندي عن دعم مصر في ملف سد النهضة يؤكد أن قوى التنمية الحقيقية والتى لديها رغبة حقيقية في المشاركة في التنمية على الأرض، سوف تنتصر على قوى مواجهة التنمية، أو تحكم دول أجنبية في ملف دول حوض النيل.
المزيد عن: مصر الرئيس الأوغندى التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
3
x
13:00
2
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
0
x
13:30
0
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
1
x
16:45
0
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
2
x
18:10
4
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
3
x
17:00
1
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
0
x
19:00
0
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
0
x
21:05
0
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 10:00:01 PM