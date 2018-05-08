برلماني: لقاء السيسي بنظيره الأوغندي أكد الوعي للتحديات والمشكلات الموجودة

قال ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي ظهر خلاله الروح الإيجابية الطيبة والوعي للتحديات والمشكلات الموجودة، وحب "عبدالناصر" في قلب الرئيس الأوغندي يؤكد حبه لمصر.



وأضاف "أبوالخير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري رمز من رموز محاربة الاستعمار بالقارة الإفريقية، وحالة من حالات التطور ومحاولة التنمية وفكر سياسي واعي وتحركات مفيده لدولته وللقارة الإفريقية دائمًا.



وأكد، أن جميع دول حوض النيل مهمة في معادلة المياة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس الأوغندي عن دعم مصر في ملف سد النهضة يؤكد أن قوى التنمية الحقيقية والتى لديها رغبة حقيقية في المشاركة في التنمية على الأرض، سوف تنتصر على قوى مواجهة التنمية، أو تحكم دول أجنبية في ملف دول حوض النيل.

