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"ايرباص" تدرس تأثير قرار "ترامب" على صفقتها مع إيران

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:42 م
ايرباص تدرس تأثير قرار ترامب على صفقتها مع إيران
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وكالات
 
قالت شركة ايرباص اليوم الثلاثاء، إنها ستدرس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك مضيفة أن هذا سيحتاج وقتا.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 38.3 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من ايرباص و80 من بوينج و20 من ايه.تي.آر. وجميع الصفقات رهن بتراخيص أمريكية نظرا للاستخدام الكثيف لمكونات أمريكية في الطائرات التجارية.

وقال رينيه أوليه مدير الاتصال لدى ايرباص ”نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات“.
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