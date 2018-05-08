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بيان المملكة بشأن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:39 م
بيان المملكة بشأن قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
أرشيفية
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أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا، رحبت خلاله بالقرارت التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في البيان، أن السعودية تؤيد ما تضمنه الإعلان الأمريكي من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

وتأييد المملكة العربية السعودية السابق، للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة "5 + 1"، كان مبنيا على قناعتها التامة بضرورة العمل، على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وزعمت السعودية في البيان، أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية.

وشددت المملكة على تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية، التي سبق أن أعلن عنها ترامب تجاه إيران، كما أنها تأمل أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وما وصفته بـأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه، والتي أدت لمقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

واختتم البيان بتأكيد المملكة، على استمرارها في العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي "لتحقيـق الأهـداف المرجوة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، وقطع كافة السبل نهائيا أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران، عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
المزيد عن: ولى العهد ترامب السعودية الاتفاق النووى الإيرانى إيران
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