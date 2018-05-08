عمرو أديب عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي: "الشرق الأوسط هيدفع الثمن"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، قائلًا إنه من الوارد أن يرتفع سعر النفط، ومن ثم قد يؤثر الأمر سلبا على سعر الوقود على مصر.





وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل أيدت الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية، مضيفا: "هما بيتلككوا يضربوا إيران"، منوهًا بأن الوضع في المنطقة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل عند منطقة باب المندب.



