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عمرو أديب عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي: "الشرق الأوسط هيدفع الثمن"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:43 م
عمرو أديب عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي: الشرق الأوسط هيدفع الثمن
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، قائلًا إنه من الوارد أن يرتفع سعر النفط، ومن ثم قد يؤثر الأمر سلبا على سعر الوقود على مصر.

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل أيدت الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية، مضيفا: "هما بيتلككوا يضربوا إيران"، منوهًا بأن الوضع في المنطقة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل عند منطقة باب المندب.

وأضاف، "ترامب بياخد القرار في أمريكا والشرق الأوسط اللي بيدفع الثمن سواء بنشوب حرب، أو حدوث توتر"، لافتا إلى أن قرار ترامب لن يكون مؤثرا لأن هناك دول كثيرة أصبحت تربطها علاقات مع إيران.
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