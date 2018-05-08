خاص - وكيل "الجبالي" يكشف الكواليس المالية للصفقة بين الأهلي والشمس

أكد أحمد كمال سلطان وكيل يوسف الجبالي لاعب الشمس، أن الأمور المالية كانت محل خلاف بين الأهلي والشمس، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على حصول الشمس على مليون جنيه حال قيد الجبالي في قائمة الفريق الأول بالأهلي.

وتابع وكيل الجبالي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" بالإضافة إلى حصول الشمس على نصف مليون جنيه حال مشاركة اللاعب في 10 مباريات مع الفريق الأول بالأهلي".

وأكمل:" في حالة عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق الأول فلن يحصل الشمس على مقابل مادي".