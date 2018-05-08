تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل





أوشك الموسم الكروي في أوروبا لموسم 2017/2018 علي الانتهاء، وحسمت بعض الأندية الأوروبية تأهلها إلي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الأندية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال في الموسم المقبل.









ينضم أول 4 فرق في ترتيب جدول الدوريات الأربعة الكبري وهم : -





1- الدوري الإنجليزي

2- الدوري الإسباني

3- الدوري الإيطالي

4- الدوري الألماني









ويصبح لدينا 16 فريق من أصل 32 سيشاركوا في البطولة، وسيتم تأهل باقي الفرق كالتالي :-





- بطل ووصيف الدوري الفرنسي - بطل ووصيف الدوري الروسي - بطل الدوري البرتغالي - بطل الدوري البلجيكي - بطل الدوري التركي - بطل الدوري الأوكراني.





وسيتم تأهل بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مباشرة، وفي حال كان البطل متأهلًا من الدوري المشارك به، يتم استبداله ببطل الدوري التشيكي.





ويشارك بطل بطولة الدوري الأوروبي في التشامبيونزليج، وإذا كان قد ضمن تأهله من الدوري المشارك به، سيتم استبداله بثالث الدوري الفرنسي ليتأهل بصورة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.









- الأندية المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم القادم.





* الدوري الإنجليزي :-





- مانشستر سيتي

- مانشستر يونايتد





وتأتي المنافسة علي المقعدين الأخرين بين ثلاث أندية وهم، ليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي.





* الدوري الإسباني :-





- برشلونة

- أتليتكو مدريد

- ريال مدريد

- فالنسيا





* الدوري الإيطالي :-





- يوفنتوس

- نابولي





ويتنافس علي المقعدين الأخرين ثلاث فرق وهم، لاتسيو، وروما، وانتر ميلان.





* الدوري الألماني





- بايرن ميونخ

- شالكة

- بوروسيا دورتموند





ويتنافس علي المقعد الرابع 4 أندية في الجولة الأخيرة للدوري الألماني وهم، لايبزج، وبايرن ليفركوزن، وهوفنهايم، إينتراخت فرانكفورت.





*الدوري الفرنسي





- باريس سان جيرمان



