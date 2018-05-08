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أستاذ علوم سياسية: من المتوقع استهدف إسرائيل لـ7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:36 م
أستاذ علوم سياسية: من المتوقع استهدف إسرائيل لـ7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا
الدكتور طارق فهمي
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داليا الحسين
 
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إنه كان متوقعًا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف "فهمي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدي البلد" مساء الثلاثاء، أن رد فعل إيران بتخصيب اليورانيوم بعد القرار الأمريكي يعد خطوة تصعيدية أكبر من الأمريكية، وكان متوقعا أيضَا.

ولفت إلى أن إسرائيل هى الرابحة من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن هناك توافق أمريكي- إسرائيلي على إنهاء الوجود الإيراني في سوريا.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن تستهدف إسرائيل 7 نقاط عسكرية إيرانية في سوريا.
المزيد عن: مصر سوريا ايران الدكتور طارق فهمي التوك شو اخبار مصر اتفاق نووي
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